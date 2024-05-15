'Ему нужна армия': Фьюри сделал заявление о бое с Усиком

Обладателя пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) не беспокоит травма, которую он получил в начале февраля перед боем с Александром Усиком (21-0, 14 КО). Тогда британец получил рассечение в спарринге, из-за чего поединок пришлось перенести с 17 февраля на 18 мая.

В интервью Sky Sports Фьюри выразил уверенность в том, что если он снова получит сечку уже непосредственно в бою с украинцем, это никак не повлияет на его победу. Цыганский король добавил, что Усику нужно собрать целую армию, чтобы его остановить.

"Я слышал, как Кличко сказал, что способ победить меня – это целиться в место рассечения, но меня это не остановит. Что собирается делать Усик? Вызвать немного крови, немного крови на мне. Это не остановит меня. Я просто надеюсь, что рефери позволит мне драться, если сечка вновь откроется. Ему нужна армия, чтобы остановить меня. Пусть не обращает внимания на мой глаз. Рассечение такое, какое оно есть. Если откроется в бою – это фантастика", – сказал Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечный победит украинца.

Также стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Ранее Фьюри вновь обозвал Усика сосиской и пообещал его победить. Также британский боксер рассказал о травле в юные годы, когда ему предлагали бросить спорт, и признался, зачем на самом деле решил подраться с украинцем.

Также стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Промоутер Эдди Хирн пожелал украинцу поражения в поединке.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация бокса (IBF) лишит своего пояса победителя боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также определился со своим фаворитом противостояния легендарный Леннокс Льюис.

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