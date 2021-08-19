Экс-чемпион мира поставил крест на Усике в бою с Джошуа

Украинец Александр Усик (18-0, 13 КО) не имеет ни единого шанса на то, чтобы победить Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Несмотря на все свои навыки, наш соотечественник не обладает такой мощью, как его соперник.

Такое мнение в интервью Sky Sports выразил бывший чемпион мира Дэвид Хэй. По его словам, Джошуа однозначно выиграет поединок 25 сентября.

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"У Усика могут быть какие угодно навыки, но он просто недостаточно сильно бьет, чтобы держать в напряжении больших парней. Ты можешь быть сколь угодно быстрым, но скорость не беспокоит супертяжа. Сила и скорость Усика не беспокоили Чисору. У Усика нет боевой мощи. Я не могу себе представить реальность, в которой Джошуа проиграет этот бой", – сказал Дэвид Хэй.

Напомним, поединок Усик – Джошуа должен состояться на арене лондонского "Тоттенхэма" 25 сентября. Билеты на вечер бокса были проданы всего за сутки.

Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления поединка против Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.