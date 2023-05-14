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Экс-чемпион мира назвал шокирующий итог боя Ломаченко – Хэйни

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
2,7 т.
Ломаченко Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) считает, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не сможет досрочно победить абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО). По мнению 42-летнего американца он будет поражен, если встреча завершится нокаутом от украинца.

Видео дня

Противостояние между Ломаченко и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Хэйни состоится 20 мая. Ориентировочно начало трансляции – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

"Я буду шокирован, если Хэйни будет нокаутирован. Ломаченко избивает бойцов… Но даже ребят, которых он избивал в лёгком весе — он их не останавливал. Это не так, как было с мелкими, когда он их полностью уничтожал. И слушайте, у нас всё ещё постаревший Ломаченко", – заявил Пол в интервью Youtube-каналу Paulie TV, перевод которого приводит Vringe.

Малиньяджи с нетерпением ждет этого боя, который должен ответить на много вопросов с обеих сторон.

"Я говорил, что мне очень интересен уровень Хэйни. Но всё ещё есть вещи в Ломаченко, которые мне также очень интересны. Это хороший бой. Как я говорил, это Супербоул легкого дивизиона. И я жду с нетерпением его просмотра", – подытожил экс-боксер.

Экс-чемпион мира назвал шокирующий итог боя Ломаченко – Хэйни

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Экс-чемпион мира назвал шокирующий итог боя Ломаченко – Хэйни

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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