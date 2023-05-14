Экс-чемпион мира назвал шокирующий итог боя Ломаченко – Хэйни

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи (36-8, 7 КО) считает, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не сможет досрочно победить абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (29-0, 15 КО). По мнению 42-летнего американца он будет поражен, если встреча завершится нокаутом от украинца.

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Противостояние между Ломаченко и обладателем чемпионских поясов WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе Хэйни состоится 20 мая. Ориентировочно начало трансляции – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая.

"Я буду шокирован, если Хэйни будет нокаутирован. Ломаченко избивает бойцов… Но даже ребят, которых он избивал в лёгком весе — он их не останавливал. Это не так, как было с мелкими, когда он их полностью уничтожал. И слушайте, у нас всё ещё постаревший Ломаченко", – заявил Пол в интервью Youtube-каналу Paulie TV, перевод которого приводит Vringe.

Малиньяджи с нетерпением ждет этого боя, который должен ответить на много вопросов с обеих сторон.

"Я говорил, что мне очень интересен уровень Хэйни. Но всё ещё есть вещи в Ломаченко, которые мне также очень интересны. Это хороший бой. Как я говорил, это Супербоул легкого дивизиона. И я жду с нетерпением его просмотра", – подытожил экс-боксер.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, Девин Хэйни заявил, что уничтожит Василия Ломаченко в бою 20 мая. Кроме того, букмекеры снизили шансы украинца на победу в поединке

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