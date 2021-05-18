Промоутер Джошуа о 'срыве боя' с Фьюри: план 'Б' – Александр Усик

Промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал возможный срыв боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Эдди Хирн рассказал, что украинец Александр Усик в этом случае может стать запасным вариантом.

В ночь на 18 мая арбитражный суд США удовлетворил иск Деонтея Уайлдера и обязал Фьюри провести с ним бой до 15 сентября. Это постановление может помешать проведению боя Цыганского короля с Джошуа. Их поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 14 августа.

"Единственный поединок, о котором мы думали, это бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Надеемся, что грандиозная битва состоится в срок. Правила игры изменились прошлой ночью, и теперь у нас должен быть план B и, возможно, план C. На ум приходит обязательный претендент WBO – Александр Усик", – сказал Хирн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк подтвердил, что команда Александра Усика (18-0, 13 КО) начала новые переговоры относительно организации боя с Энтони Джошуа (33-1, 31 КО). Поединок двух олимпийских чемпионов хотят оформить в ближайшее время.