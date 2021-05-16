Фьюри официально объявил о бое с Джошуа, оставив Усика ни с чем

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что бой против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально состоится.

Цыганский король заявил, что поединок пройдет 14 августа в Саудовской Аравии. Это означает, что украинец Александр Усик может распрощаться на ближайшее время с мыслью о поединке за титул против Энтони.

"У меня есть важные новости для всех, ребята. Я только что разговаривал по телефону с принцем Халидом, он сказал мне, что бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 года – летнее время. Весь мир будет прикован к Королевству Саудовская Аравия. Я не могу дождаться, чтобы разбить Джошуа на самой большой арене всех времен. Это будет крупнейшее спортивное событие, которое когда-либо украшало планету Земля. Не пропустите, все смотрят на нас", – сказал Фьюри в Twitter.

Фьюри не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на это, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за титул абсолютного чемпиона мира между ЭйДжеем и Фьюри и назначила поединок за временный титул между Усиком и Джойсом.