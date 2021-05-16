Фьюри официально объявил о бое с Джошуа, оставив Усика ни с чем

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Фьюри Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) выложил видеообращение к поклонникам бокса, в котором заявил, что бой против обладателя титулов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально состоится.

Тайсон Фьюри

Цыганский король заявил, что поединок пройдет 14 августа в Саудовской Аравии. Это означает, что украинец Александр Усик может распрощаться на ближайшее время с мыслью о поединке за титул против Энтони.

"У меня есть важные новости для всех, ребята. Я только что разговаривал по телефону с принцем Халидом, он сказал мне, что бой на 100 процентов состоится. 14 августа 2021 года – летнее время. Весь мир будет прикован к Королевству Саудовская Аравия. Я не могу дождаться, чтобы разбить Джошуа на самой большой арене всех времен. Это будет крупнейшее спортивное событие, которое когда-либо украшало планету Земля. Не пропустите, все смотрят на нас", – сказал Фьюри в Twitter.

Фьюри не дрался с тех пор, как уничтожил Деонтэя Уайлдера в их матче-реванше в феврале 2020 года.

Джошуа в декабре 2019-го взял реванш над мексиканцем Энди Руисом (33-1, 22 КО) и вернул назад чемпионские пояса WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе.

Бой Джошуа - Фьюри запланирован на август

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Несмотря на это, Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала поединок за титул абсолютного чемпиона мира между ЭйДжеем и Фьюри и назначила поединок за временный титул между Усиком и Джойсом.

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