Джошуа сравнил Усика с Кличко

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не считает украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) самым сложным соперником в своей карьере. При этом он назвал наиболее сложным оппонентом другого представителя нашей страны – легендарного Владимира Кличко.

Об этом сам Джошуа, который владеет тремя чемпионскими поясами, заявил в интервью IFL TV. Он добавил, что он очень серьезно настраивается на поединок против Усика.

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"На бумаге самым трудным моим оппонентом я считаю Владимира Кличко. Они с Усиком разные по стилю, по стойке. Владимир 10 лет доминировал в дивизионе, защищая свои пояса. Провел 60 боев. Он прошел через множество поколений. Поэтому для меня Кличко – самый топовый боец. Усик, наверное, второй", – сказал Джошуа.

Он также добавил, что никогда не рассматривал возможность отказаться от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) для того, чтобы избежать встречи с украинцем.

Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне. Вечер бокса пройдет на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" в присутствии 60 тысяч зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления поединка против Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

В свою очередь британский боксер Тайсон Фьюри резко высказался в адрес Джошуа и Усика. А бывший соперник Владимира Кличко Дэвид Хэй выразил уверенность в том, что его соотечественник нокаутирует Александра.