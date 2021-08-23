"Даю 100%": Дэвид Хэй рассказал, как точно закончится бой Джошуа – Усик

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) проиграет нокаутом британцу Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), уверен Дэвид Хэй. Бывший чемпион мира в двух весовых категориях считает, что поединок не продлится больше половины своей дистанции.

Хэй в интервью в интервью Youtube-каналу SecondsOut заявил, что Энтони отправит Александра в "убедительный нокаут".

"Левая, правая, джеб и кросс, который отправит Усика в нокдаун или нокаут, а потом будет бум, бум и все, конец. Бой закончится в течение шести раундов, 100%", – цитирует Хэя fightnews.info.

Дэвид уточнил, что если поединок не закончится на середине, то лишь потому, что так захочет Энтони.

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"Он [Джошуа] терпеливый, мудрый, вышедший на пик, и вы это увидите", – сказал британский экс-чемпион.

Хэй не видит проблем в том, что против Энтони выйдет "хитрый левша", олимпийский чемпион и абсолютный чемпион в первом тяжелом весе.

"Бах, бах, бах, бах, бах - ушел спать. Вот и все. Это будет весьма брутально", – подытожил Хэй.

Напомним, поединок Усик – Джошуа должен состояться на арене лондонского "Тоттенхэма" 25 сентября. Билеты на вечер бокса были проданы всего за сутки.

Изначально Энтони должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления поединка против Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.