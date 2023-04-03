Джошуа рассказал, как его разозлил Ломаченко после реванша с Усиком

Британец Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) признался, что был раздражен словами Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) после реванша с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Уроженец Уотфорд воспринял как проявление неуважения высказывания экс-чемпиона мира в трех весовых о его силе.

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Об этом Джошуа заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. Он отметил, что в спорте постоянно принято говорить лишь о силе афроамериканцев, игнорируя при этом их таланты, уровень подготовки и технические навыки.

"Людям трудно это понять. Ломаченко сказал мне, что я сильный. Я это воспринял, как неуважение. Потому что в футболе комментаторы часто говорят об африканских игроках, что они сильные. Но они редко говорят о таланте, понимании игры. Поэтому, когда Ломаченко упомянул, что я сильный, я счел это неуважением. Будучи африканцем, я подумал, что он пытается унизить меня как работягу. Вот как я это интерпретировал. Эмоции взяли верх. Из-за этого я был немного раздражен. Так что это была злость по отношению к команде Усика. Это было неуважительно ко мне", – сказал Джошуа.

Ранее британец не стал извиняться за эмоции после поражения в реванше от Усика. Тогда он выбросил пояса нашего соотечественника за пределы ринга, устроил истерику и перепалку с болельщиками.

Также Джошуа продемонстрировал свое истинное отношение к Усику. Он также выразил недовольство с ситуацией вокруг боев украинского чемпиона. Кроме того, Энтони однозначно высказался о третьем поединке против нашего боксера. Кроме того, британец иронично отреагировал на срыв боя Усик – Фьюри.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля Энтони Джошуа вернулся на ринг и единогласным решением судей победил американца Джрмейна Франклина. Сразу после финального гонга боксеры устроили потасовку.

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