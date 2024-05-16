'Два величайших бойца в мире': легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис назвал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) победителем поединка против Александра Усика (21-0, 14 КО). Бывший и последний на сегодня абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе выразил уверенность, что его соотечественник выиграет решением судей.

Об этом Льюис заявил в интервью ВВС. Обидчик Виталия Кличко отметил, что Фьюри обладает несомненным преимуществом в габаритах, которым и воспользуется. Бывший боксер также спрогнозировал, что болельщиков ждет захватывающее зрелище во второй половине боя 18 мая.

"Тайсон Фьюри должен победить по очкам. У более крупного парня более длинные руки. Оба отлично двигаются, оба хотят победить, так что это будет отличный бой. Это похоже на последний бой в году, и сейчас в нем участвуют два величайших бойца в мире Мой инстинкт подсказывает, что первые четыре раунда будут похожи на шахматную партию. Потом они по-настоящему раскроются", – сказал Льюис.

Другая легенда бокса Джордж Форман выразил уверенность в победе Александра. С таким же прогнозом выступил россиянин Василий Войцеховский, который предсказал победу украинца. Сам Усик высказался о завершении карьеры.

Накануне стало известно, что будет изображено на шортах Александра в поединке 18 мая. А искусственный интеллект предположил, чем закончится бой Усика и Фьюри.

Перед этим Тайсон также снова подтвердил, что в нынешнем году проведет два поединка против Усика. А промоутер британца Фрэнк Уоррен вспомнил россиянина Николая Валуева, обещая, что его подопечные победит украинца.

Ранее команды боксеров устроили стычку, в результате которой отец Тайсона получил рассечение. Украинец Станислав Степчук, которого Джон Фьюри ударил головой, прокомментировал инцидент.

Позже отец боксера принес свои извинения. В свою очередь, сам Тайсон появился в Саудовской Аравии на костылях, озадачив болельщиков и экспертов.

Как сообщал OBOZ.UA, стал известен рефери боя Усик – Фьюри. Он попадал в несколько курьезных ситуаций. Кроме того, СМИ заявили, что Фьюри пожертвует миллион фунтов для Украины.

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