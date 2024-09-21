Кадыров и его клан доказал, что находится вне правового поля России и способны безнаказанно чинить произвол, имеющий в перспективе крайне мощный потенциал разноплановой дестабилизации внутриполитической ситуации. Демонстрацией данного положения дел стала резонансная эпопея с попыткой рейдерского захвата офиса крупнейшего по обороту интернет-магазина РФ Wildberries. В прошедшем году капитализация предприятия составила почти 10 млрд $, потому наложить лапу на такой жирный кусок – очевидная задача чеченский беспредельщиков, которые решили действовать через владельца 1% акций маркетплейса Владислава Бакальчука, являющегося конфликтным мужем хозяйки предприятия Татьяны Бакальчук.

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18 сентября Бакальчук вместе с кадыровскими подельниками предприняли попытку "занять здание" для чего была организована перестрелка в БЦ "Романов двор", т.е. неподалеку от Кремля. Фактически осуществлена попытка вооруженных разборок в святая святых путинского режима. Как вообще вооруженное противостояние может протекать под боком у Путина – до сих пор является загадкой. Также как и реакция команды силовиков российского диктатора на взрывоопасный прецедент отката в эпоху бандитских 90-х. Неужто путинская вертикаль столь истончилась, что готова прогибаться под бандитов.

Ясное дело, что Бакальчук лишь таран, которым манипулирует в ходе корпоративного конфликта "уважаемый политик из Южных регионов РФ". Публично не особо скрывается факт организации Кадыровым акции по насильственному отчуждению первоклассного бизнес-актива у четы, которая распалась. И похоже все ему сходит с рук.

В ходе попытки рейдерского занятия объекта погибли двое охранников, а еще семь лиц получили ранения. Прямо "мини-СВО" в центре Москвы, с такими же пиратскими и захватническими манерами, как и деятельность российских оккупантов в Украине. Так сказать внутреннее отражение сути путинских замашек. Вероятно этим аргументом Кадыров и смог порешать с кремлевскими свой вопрос, приведя на его основе кое-какие доводы по части невиновности нападавших на офис Wildberries. Не зря же он как-никак "уважаемый человек"!

Что и как "пехотинец Путина" влил ему в старческие уши не так важно. Ценность имеет итоговое решение, спущенное сверху: Следственный комитет освободил Владислава Бакальчука и еще троих задержанных, обвиняемых по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве. Получается люди Кадырова неприкосновенные и им любое нарушение закона, вплоть до убийства, дозволено. Правовой нигилизм крепчает, а значит в России нет бизнеса, который мог бы спать спокойно, учитывая безнаказанность чеченских рейдеров. Абсурдно, когда есть трупы жертв, но нет виновных в умерщвлении.

Все бы может и рассосалось, забылось в путинском духе, если бы убитые охранники не были выходками из Ингушетии. Так убитый молодой Ислам Эльмурзаев был из простых ингушей, а вот Адам Алмазов – бывший охранник замминистра МО РФ Евкурова, одного из самых известных ингушей страны.

Возможно по этой причине тела погибших в разборках ингушей в аэропорту Магаса встречают тысячи местных, организовавших митинг скорби. У истории есть и более глубокий подтекст: в Ингушетии нарастает ненависть к кадыровцам, которые не только обокрали республику, отторгнув в 2018-2019 гг. часть Сунженского района, но теперь и безнаказанно убивают ингушей. Вступают в действие механизмы кровной мести.

В Кремле столкнулись с острой проблемой межнационального противостояния чеченцев и ингушей, способного взорвать весь Северный Кавказ и вылиться в разборки на улицах российских городов. Если путинцы и дальше будут прогибаться под кадыровцев, то гражданское противостояние на этнической почве неизбежно. Чем это чревато известно из последних годов существования СССР, но выводы как всегда не сделаны.