'Стыдно сидеть на пособии': почему в Европе хотят отменить помощь украинским мужчинам призывного возраста

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский призвал европейские страны прекратить выплату социальных пособий украинским мужчинам, которые уехали за границу, но являются военнообязанными. Насколько этот призыв будет способствовать возвращению уклонистов на родину, рассказывает OBOZ.UA.

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Моральная поддержка и поиски дополнительного финансирования

Что интересно, сама Польша взрослым украинским переселенцам никаких ежемесячных пособий не выплачивает – ни мужчинам, ни женщинам (только единоразовая выплата по приезду). Денежная социальная помощь оказывается только несовершеннолетним детям. В принципе, понять поляков можно. Страна не резиновая, но при этом она в самое кризисное время она больше всех приняла украинских переселенцев: по состоянию на середину лета – 1,3 миллионов человек (на втором месте Германия – 915 тысяч, на третьем – Чехия, 401 тысяча).

"Надо прекратить выплату социальных пособий мужчинам, которые подлежат призыву. В Украине не должно быть финансовых стимулов для уклонения от призыва. У людей не должно быть права получать деньги за уклонение от призыва на защиту своей страны. Мы в Польше так не делаем. У нас нет подобных выплат, а если бы были, это вызвало бы серьезные политические проблемы", – сказал в ходе выступления на встрече Ялтинской европейской стратегии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Возникает вопрос – а почему это сказал именно Сикорский, ему что, больше всех надо? Его страна нашим и так ничего не платит.

"Я думаю, таким образом Радослав Сикорский выразил солидарность с Украиной, проявил моральную поддержку. Польша за эти годы очень много сделала для нашей страны. И все знают, насколько болезненна для Украины проблема мобилизационных ресурсов", – предположил в разговоре с OBOZ.UA дипломат, народный депутат Богдан Яременко.

Впрочем, есть и другие объяснения – почему министр иностранных дел Польши выступил с таким предложением.

"Тут надо все рассматривать в контексте. Польша никак не заинтересована (как и другие европейские страны) в возвращении украинских мигрантов на родину – они платят больше налогов, чем соцпомощь; они ментально гораздо ближе, чем беженцы, например, из Сирии или Афганистана. Скорее всего, обсуждался вопрос – как, за счет чего увеличить финансовую помощь Украине на вооружение", – говорит OBOZ.UA Вадим Шевчук, сотрудник одного из областных ТЦК и СП.

По его мнению, идея прекращения выплат взрослым здоровым украинским мужчинам вполне логична.

"Ну это же не может продолжаться вечно. Ну месяц можно помогать, два. Но ты, если приехал, социализируйся, выучи язык стран, куда приехал, найди работу. Ну не хочешь, не возвращайся, бог с тобой. Но не сиди ты на шее у чужого государства", – говорит сотрудник ТЦК.

Кстати, по мнению Радослава Сикорского, сэкономленные деньги можно было бы пустить на закупку нового оружия и боеприпасов для украинской армии. Так что тут Вадим Шевчук прав.

Соцпомощь должна закончиться в 2026 году

Украинские мужчины, которые выехали за границу во время войны легально, со мнением министра иностранных дел Польши вполне солидарны.

"Насчет пособий – я получаю сейчас около 500 евро. Но после сдачи всех экзаменов по языку я планирую быстро устроиться на работу. Пособие – это хорошо сначала, но жить на это нельзя, это мало. Вообще украинцы налогов уже принесли больше, чем на них потратили в виде пособий. А просто сидеть на пособиях – как-то стыдно", – говорит OBOZ.UA Юрий Федоров. Он приехал в Германию год назад со старенькой мамой. До этого с начала войны волонтерил в Кременчуге, а жена с маленьким сыном уехали в Германию еще в марте 2022 года.

Некоторые украинские мужчины, которые сейчас за рубежом, вообще не получают социалки. И к ее возможной отмене относятся философски.

"Я даже об этом не задумывался, об оформлении социальной помощи. Я работаю, и плачу налоги. Пособия здесь небольшие, знаю, что некоторые специально уехали в Германию, чтобы получать больше. Но это неправильно. Ну вон русня же, которая сбежала после начала мобилизации, выживает как-то без пособий за границей, и не морщится. А наших, кто не хочет возвращаться, отмена выплат не остановит", – говорит OBOZ.UA Дмитрий Симочкин. Отец трех дочерей, он с семьей в начале полномасштабной войны выехал в Португалию из Харькова. Где удаленно работал системным администратором в фирме из штата Аризона. Сейчас работает на нее из Португалии.

Но вообще проблема социальных выплат украинским переселенцам может скоро решиться сама собой. Даже без вмешательства Радослава Сикорского.

Директива ЕС о временной защите для украинцев, бежавших от войны (которая, в частности, предусматривает социальные выплаты 400-500 евро), была принята еще 4 марта 2022 года. Сначала подразумевалось, что временная защита будет действовать один год. Если ситуация не станет лучше, ее действие автоматически продлиться на полгода, а потом, по необходимости, еще на столько же. После этого Совет Евросоюза может продлить защиту еще на год.

То есть, всего – до трех лет. Срок должен был истечь в марте 2025 года, но 25 июня срок временной защиты для мигрантов из Украины продлили еще до марта 2026 года.

"День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и далее рассчитывать на нашу солидарность", – заявила Николь де Мур, государственный секретарь по вопросам убежища и миграции Бельгии (сейчас это страна-председатель Совета ЕС).

Кстати, по данным Евростата на июль этого года, в государствах Европейского союза статус временной защиты присвоен 4,2 миллиона украинцев. Из них около 900 тысяч – мужчины призывного возраста.