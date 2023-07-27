"Должны быть честными": промоутер Джошуа категорично высказался о Фьюри и Усике

Чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) обязан подраться с украинцем Александром Усиком (20-0, 13 КО) и соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), если он хочет войти в историю мирового бокса. При этом Цыганского Короля, как называют уроженца Манчестера, интересует больше финансовая составляющая его карьеры.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored высказал промоутер Джошуа Эдди Хирн, пишет портал Boxing News 24. Он раскритиковал Фьюри за то, что тот отказался провести в апреле поединок против Усика за звание абсолютного чемпиона мира, а решил выйти на ринг против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну.

"Тайсон Фьюри отказался от боя с Александром Усиком, действительно самого большого боя, самого важного боя в боксе за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, чтобы сразиться с бойцом ММА, который никогда раньше в своей жизни не дрался в боксе. Мы должны быть честными. Тайсон Фьюри заботится об одном. Только о деньгах. Не говорите мне о наследии. Он победил Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера. Это его лучшие победы. Ему нужно победить Александра Усика и Энтони Джошуа, и тогда мы сможем говорить о нем как об одном из величайших супертяжей всех времен", – сказал Хирн.

Напомним, 26 августа Усик проведет обязательную защиту поясов в поединке против Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). Украинец также вызвал на ринг звезду смешанных единоборств Конора МакГрегора, высмеивая бой Фьюри с Нганну. В случае победы над Дюбуа Александр надеется провести объединение всех поясов супертяжелого веса в бою с Тайсоном.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Александру Усику поражения в бою с Даниелем Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. В свою очередь Усик резко обратился к Тайсону, послав его.

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