''Держал его в страхе'': последний соперник Ломаченко объяснил, почему украинец должен проиграть Хейни

Американец Девин Хейни (29-0, 15 КО) имеет все шансы победить украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 КО) и защитить звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Представителю США нужно активнее использовать свой джеб, силу которого он продемонстрировал в предыдущих боях.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу Fighthype выразил Джемейн Ортис, который доставил серьезные проблемы Ломаченко в поединке в октябре минувшего года. Тогда американец проиграл единогласным решением судей, однако эксперты и болельщики сошлись на том, что бой был ничейным.

"Я думаю, что это будет сложный бой, но я отдаю победу Хейни. Он более крупный парень. У него хороший сильный джеб. Хотя, думаю, Ломаченко сможет кое-что сделать, чтобы бой получился интересны. Когда я дрался с Ломаченко, я постоянно держал его в страхе своим джебом. Девин Хейни показал, что у него отличный джеб. Если он сохранит его с Ломаченко, я думаю, это будет легкая ночь для него. Но если Лома в конечном итоге выиграет, я буду рад реваншу", – сказал Ортис.

Поединок Девина и Василия пройдет 20 мая в американском Лас-Вегасе. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хейни. Ориентировочное начало – в 6:00 утра воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

На пресс-конференции перед поединком Хейни с пренебрежением отнесся к Ломаченко во время дуэли взглядов. Также американский боксер не стал пожимать руку нашему боксеру. Кроме того, Девин пообещал разобрать украинца на части. Он потребовал от экспертов и болельщиков не говорить о возрасте Василия.

Ранее Ломаченко заявил о том, что уже не сможет подняться в более тяжелую весовую категорию. Кроме того, несмотря на два поражения на профессиональном ринге, украинец назвал себя непобежденным.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший соперник Ломаченко Теофимо Лопес (18-1, 13 КО) дал неожиданный прогноз на бой украинца с Хейни.

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