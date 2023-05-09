"Дальше будет только хуже". Ломаченко попал в "худшую ситуацию" в карьере

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (29-0, 15 КО) уверен, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) для их поединка выбрал самый худший момент в своей карьере. Американский боксер находится на пике формы и не видит у украинца каких-либо шансов на победу.

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Бой Хэйни – Ломаченко состоится в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Хэйни. Ориентировочное начало – в 6:00 воскресенья, 21 мая, по киевскому времени.

"Я думал, что Лома должен был драться со мной четыре года назад, когда я звал его. Я тогда говорил ему: "Дерись со мной сейчас, потому что дальше будет только хуже". Сейчас самое худшее время драться со мной, потому что теперь я чемпион, и теперь моя уверенность зашкаливает. У меня огромный опыт. Я на пике карьеры", – цитирует обладателя поясов в легком весе по версиям WBA, WBO, IBF и WBC портал Boxing News 24/7.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хэйни, общаясь с местной прессой, назвал Василия Ломаченко "грязным боксером". Американец таким образом отреагировал на вопрос журналистов о том, чего он ожидает в ночь боя с украинцем.

Также Девин признался, что не испытывает симпатии сопернику. Чемпион вспомнил о том, что еще четыре года назад вызывал нашего соотечественника на бой, но тот отказался.

Ранее стало известно, что в Украине отказались транслировать бой Ломаченко – Хэйни. Компания Megogo также назвала причины такого шага. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

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