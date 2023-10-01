'Чтобы заблокировать'. Хирн объяснил, почему 'на самом деле' объявили бой Усик – Фьюри

Известный британский промоутер Эдди Хирн сказал, что чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) поторопились с анонсом своего боя, чтобы избежать проблем со стороны Международной боксерской федерации (IBF). По мнению Хирна, IBF могла бы заставить украинца драться со своим обязательным претендентом –Филипом Хрговичем.

"Я знал, что они далеко продвинулись в переговорах. Я не ожидал, что бой непременно анонсируют так скоро, но, безусловно, есть ситуация с обязательным претендентом. Так что им на самом деле необходимо было объявить этот поединок, чтобы заблокировать обязательную защиту против Филипа Хрговича", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Seconds Out, перевод которого приводит fightnews.info.

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Промоутер уверен, что такой мегафайт, который запланирован на ноябрь/декабрь 2023-го, принесет лишь пользу мировому боксу.

"Здорово, что этот бой организовали. Любой бой за звание абсолютного чемпиона - это отличное событие. Фьюри еще раньше должен был согласиться на этот поединок", – подытожил Хирн.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее Фьюри сделал кардинально новое заявление о бое с Усиком. До этого инсайдер Майк Коппингер заявил, что промоутеры оптимистично оценивают шансы организовать бой украинца и британца.

Кроме того, Фьюри назвал Усика мошенником после его победы над Дюбуа. Цыганский Король также высмеял украинца, который "катался по рингу" после удара в пятом раунде боя 26 августа.

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