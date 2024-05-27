'Было много ошибок': легенда бокса из России оценил победу Усика над Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Костя Цзю назвал закономерной победу Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Россиянин восхитился уровнем бокса, который продемонстрировали соперники в поединке 18 мая.

Такое мнение Цзю выразил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Легендарный боксер отметил, что первый бой Усика и Фьюри войдет в историю, а также сделал акцент на достижениях украинского чемпиона, который стал собрал все пояса во второй весовой категории.

"Я получил удовольствие от боя и доволен результатом – тем, что Саша выиграл. Он сделал определенную историю – стал абсолютным чемпионом в тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. Я очень рад. По моим подсчетам, Саша выиграл бой. Поединок был равным. Конечно, было много ошибок с одной и с другой стороны. Я просто получал удовольствие от бокса. Они подарили хороший бой, который останется в памяти", – сказал Цзю.

Ранее он выдал теорию заговора вокруг боя Усика и Фьюри. До этого российский представитель ММА Олег Тактаров удивился победе нашего чемпиона, а также заявил, что Усика нельзя считать легендой из-за его проукраинской позиции. А другой боец из РФ Вячеслав Дацик назвал поединок Александра и Тайсона порнографией и захотел подраться с украинцем на топорах.

В свою очередь промоутер Владимир Хрюнов выдал бред о том, что результат поединка Усика и Фьюри был подстроен. Кроме того, боксер из РФ Тимур Никулин заявил, что бой 18 мая закончился минимум вничью.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, как на победу Александра Усика в бою с Тайсоном Фьюри отреагировал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

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