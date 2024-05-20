'Сделали так, что Усик выиграл': легенда бокса из России 'раскрыл' заговор вокруг боя украинца с Фьюри

Легендарный российский боксер Костя Цзю выразил абсурдное мнение о том, что Александру Усику (22-0, 14 КО) специально дали выиграть у Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою 18 февраля. Представитель страны-агрессорки отметил, что это якобы было сделано для поднятия интереса к реваншу украинца и британца.

Об этом Цзю заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе при этом согласился с решением судей отдать победу нашему соотечественнику, однако сослался на желание промоутеров заработать еще больше денег.

"К моему сожалению, я смотрел этот бой в дороге. Но из того, что я видел, согласен с решением судей. Бой был равным. В октябре реванш? Ради этого, наверное, и сделали так, что Усик выиграл. Не знаю, какие шансы у Фьюри победить. Это чисто финансовый бой. Кто больше удивил? Усик. Он неплохо справился с теми проблемами, которые преподносит Фьюри своим соперникам", – сказал Цзю.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин своего поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

В то же время решение рефери Марка Нельсона зафиксировать нокдаун Тайсону в девятом раунде вызвало критику со стороны экспертов. Усик сразу после поединка был госпитализирован. Промоутер Александр Красюк рассказал детали травмы нашего боксера.

Чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) тремя словами отреагировал на победу соотечественника. А в России триумф украинца назвали победой "всего славянского народа".

Стало известно, Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира до начала лета. Это решение привело в бешенство британца Тони Белью.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри рассказал, что его больше всего обрадовало в бою с Александром Усиком. Также было опубликовано новое видео нокдауна британца в бою с украинцем. В Англии заговорили о том, что Цыганский король завершит карьеру после поражения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!