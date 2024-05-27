Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов был рад победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Особенно россиянина впечатлил девятый раунд поединка 18 мая, во время которого украинец отправил соперника в нокдаун.

Об этом в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" рассказал американский тренер Хавьер Мендес, который был наставником Нурмагомедова. По словам специалиста, бой Усика и Фьюри был очень захватывающим и до самого конца не было понятно, кто в итоге одержит победу.

"Очень конкурентный бой. Один из тех поединков, когда до конца ничего непонятно. Тайсон до финального гонга был в игре. Сначала Усик вел, потом Фьюри прибавил, и только после нокдауна в 9-м раунде бой пошел в сторону Усика. Хабиб был очень счастлив в девятом раунде. Хабиб верил в Усика, но когда в середине боя Фьюри начал пробивать Усику корпус, Хабиб сказал: "Ой-ой-ой". После боя Хабиб просто сказал, что это был фантастический поединок", – сказал Мендес.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру. А в команде Фьюри высказались о лишении украинца пояса Международной федерации бокса (IBF).

Также были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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