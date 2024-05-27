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Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
3,0 т.
Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов был рад победе Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Особенно россиянина впечатлил девятый раунд поединка 18 мая, во время которого украинец отправил соперника в нокдаун.

Об этом в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" рассказал американский тренер Хавьер Мендес, который был наставником Нурмагомедова. По словам специалиста, бой Усика и Фьюри был очень захватывающим и до самого конца не было понятно, кто в итоге одержит победу.

Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри
Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

"Очень конкурентный бой. Один из тех поединков, когда до конца ничего непонятно. Тайсон до финального гонга был в игре. Сначала Усик вел, потом Фьюри прибавил, и только после нокдауна в 9-м раунде бой пошел в сторону Усика. Хабиб был очень счастлив в девятом раунде. Хабиб верил в Усика, но когда в середине боя Фьюри начал пробивать Усику корпус, Хабиб сказал: "Ой-ой-ой". После боя Хабиб просто сказал, что это был фантастический поединок", – сказал Мендес.

Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру. А в команде Фьюри высказались о лишении украинца пояса Международной федерации бокса (IBF).

Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Также были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Фьюри официально активировал пункт о реванше с Усиком. Букмекеры уже начали принимать ставки на поединок. Также было раскрыто соглашение, согласно которому украинец лишится титула абсолютного чемпиона.

Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри
Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Стало известно, как Хабиб отреагировал на победу Усика над Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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