Были готовы сдаться? Появилось видео странного поведения угла Джошуа в бою с Усиком

Один из представителей Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) начал активно размахивать белым полотенцем на последних секундах боя британца с Александром Усиком (19-0, 13 КО). В это время украинец прижал соперника к канатам и был близок к нокдауну.

Соответствующее видео опубликовано на канале промоутерской компании Matchroom Boxing в YouTube. В ролике видно, что во время последней атаки Усика в углу Джошуа кто-то активно размахивает белым полотенцем, привлекая внимание рефери.

Видео дня

В комментариях под видео фанаты бокса предположили, что тренер Энтони был готов остановить поединок. Однако это выглядело бы странно, ведь до гонга оставались считанные секунды, а чемпион на все удары Усика показал тому язык.

Отметим, что концовка поединка спровоцировала скандал, так как во время трансляции секундомер показывал время 2:55, когда прозвучал финальный гонг. У многих сложилось впечатление, что таким образом Джошуа просто уберегли от нокдауна. Трансляторы шоу объяснили, что таймер был запущен на пять секунд позже начала раунда, что и привело к неразберихе.

Напомним, Александр Усик побил Энтони Джошуа в бою 25 сентября в Лондоне. Украинец был сильнее на записках всех трех судей – 115:113, 116:112, 117:112.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа заявил, что пересмотрел поединок против Александра Усика и изучил все свои ошибки. Экс-чемпион выразил уверенность в том, что благодаря этому поражению стал сильнее.

В свою очередь британец Тайсон Фьюри отметил, что не станет издеваться над своим соотечественником. Он подчеркнул, что в реванше Джошуа должен показать себя с наилучшей стороны.

Кроме того, было опубликовано ранее неизвестное видео первого разговора Александра и Энтони после боя. Промоутер британца Эдди Хирн, признался, что Джошуа пришел в ярость, услышав вопрос о реванше с украинцем.

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