Фьюри впервые прокомментировал поражение Джошуа в бою с Усиком и дал британцу совет

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) не стал скрывать, что был расстроен, когда Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) проиграл пояса Александру Усику (19-0, 13 КО) в поединке, который состоялся 25 сентября в Лондоне. Тем не менее, Цыганский король отметил, что это его не касается.

В интервью изданию BBC британский боксер сказал, что сейчас полностью сосредоточен на грядущем поединке против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Он также посоветовал Джошуа действовать максимально агрессивно в реванше с украинцем.

"Я надеялся, что Джошуа победит Усика, но у него не получилось, и это не мое дело. Смотрел ли я этот поединок? Да. Был ли я уязвлен? Да. Но сейчас я полностью сосредоточен на противостоянии с Уайлдером, который является самым опасным супертяжем. Мне кажется, что он легко побьет Джошуа, Усика и всех других боксеров в дивизионе, кроме меня. В реванше против Усика я советую Энтони устроить настоящую рубку, наступать на него и бить со всей силы", – заявил Фьюри.

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Напомним, что Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Это шокировало местную публику, которая, по словам спарринг-партнера Энтони, плакала после поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября Цыганский король проведет третий бой против Уайлдера. По итогам первой их встречи в ринге была зафиксирована ничья, а во втором противостоянии Фьюри нокаутировал американского боксера.