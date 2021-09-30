Джошуа нашел ошибки, из-за которых проиграл Усику

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что на пятый день после поражения от украинца Александра Усика он нашел в себе силы пересмотреть бой. Британец обнаружил свои просчеты во время подготовки, а также понял, какие ошибки он совершил в поединке.

Также Джошуа обратился к своим поклонникам, поблагодарив их за поддержку.

"Я пересмотрел бой, проанализировал свою подготовку и выявил свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо, что любите меня и интересуетесь мной. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!" – написал бывший чемпион в Twitter.

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Напомним, что Усик сенсационно побил британца в чемпионском бою и отобрал у него пояса WBA, WBO, IBF и IBO. Несмотря на такой исход, Энтони нанес больше ударов. Позже стало известно, сколько раундов выиграл Александр.

Как сообщал OBOZREVATEL, третий поединок Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе. Второе противостояние боксеров закончилось уверенной победой Цыганского короля.