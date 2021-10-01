Джошуа вскипел из-за вопроса о реванше с Усиком

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) был готов наброситься на своего промоутера Эдди Хирна после вопроса о реванше с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Экс-чемпиона возмутило то, что его менеджер засомневался в желании своего клиента еще раз выйти в ринг против украинца.

Об этом сам Хирн рассказал в интервью Boxing Social, пишет TalkSport. Он подчеркнул, что Энтони категорично заявил о желании поквитаться с Усиком за поражение 25 сентября.

Видео дня

"Я провел с ним три часа после боя. Первое, что я его спросил: "Ты хочешь реванш с Александром Усиком?". Он посмотрел на меня так, будто собирался меня задушить и ответил: "Да, бл**ь! Я делаю это". Он выглядел так, будто вот-вот перепрыгнет через стол и ударит меня", – поделился эмоциями от разговора с Джошуа промоутер.

Ранее он заявил, что реванш запланирован на февраль. Это делает невозможным проведение боя Усика и Джошуа в Украине, как этого хотела бы команда украинского чемпиона.

Напомним, 25 сентября в Лондоне Энтони Джошуа проиграл Александру Усику единогласным решением судей – 112:117, 113:115, 112:116. Британец потерял все свои чемпионские пояса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа заявил, что пересмотрел поединок против Александра Усика и изучил все свои ошибки. Экс-чемпион выразил уверенность в том, что благодаря этому поражению стал сильнее.

В свою очередь британец Тайсон Фьюри отметил, что не станет издеваться над своим соотечественником. Он подчеркнул, что в реванше Джошуа должен показать себя с наилучшей стороны.

Кроме того, было опубликовано ранее неизвестное видео первого разговора Усика и Джошуа после боя.