'Знаю, как тебя побить': появилось видео первого разговора Усика и Джошуа после боя

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) сразу после окончания боя с Александром Усиком (19-0, 13 КО) потребовал от соперника проведения реванша. Об этом теперь уже экс-чемпион заявил крымчанину прямо в ринге.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале промоутерской компании Matchroom Boxing. После объявления победителя Усик подошел к Джошуа и пообщался с ним.

Видео дня

"Мы сделаем это еще раз? Теперь я знаю, как тебя побить. Спасибо", – сказал британец своему сопернику. В ответ Александр также поблагодарил Энтони за проведенный поединок.

Позже промоутер Усика Александр Красюк в интервью OBOZREVATEL признался в том, что был абсолютно уверен в победе своего подопечного. "Когда мы выходили в ринг, Эдди Хирн мне говорит: "Three, four rounds". Имея в виду, что Джошуа выиграл только три или четыре раунда. Это было очевидно", – сказал он.

Напомним, Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Украинец стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Энтони Джошуа заявил, что пересмотрел поединок против Александра Усика и изучил все свои ошибки. Экс-чемпион выразил уверенность в том, что благодаря этому поражению стал сильнее.

В свою очередь британец Тайсон Фьюри отметил, что не станет издеваться над своим соотечественником. Он подчеркнул, что в реванше Джошуа должен показать себя с наилучшей стороны.