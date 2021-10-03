Букмекеры впервые опубликовали котировки на бой-реванш Усик - Джошуа 2

Чемпион WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) является фаворитом в повторном бою против британца Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). Коэффициенты на победителя реванша кардинально отличаются от котировок на первый бой.

На успех нашего соотечественника в авторитетной британской конторе Рaddypower можно поставить с показателем 4/9 (в пересчете на европейский формат это 1,44). Ставки на ЭйДжея оцениваются уровнем 7/4 (2,75). Ничья маловероятна – 16/1 (17,0).

Видео дня

Напомним, что первая встреча между этими боксерами прошла 26 сентября в Лондоне и завершилась победой нашего соотечественника по очкам.

После боя была опубликована статистика ударов, а также впечатляющая фотогалерея.

Спустя несколько дней было опубликовано видео из раздевалки Усика и первые слова Джошуа, с которыми он обратился к украинцу после своего поражения.

По приезду в Украину Усик продемонстрировал свое лицо и то, как оно выглядит после ударов британца.

29 сентября промоутер Усика высказался о реванше с Джошуа, указав на возможную катастрофу.