Усик – Джошуа: кто и за сколько покажет чемпионский бой в Украине

Во вторник, 20 июля, был официально утвержден чемпионский бой Александра Усика (18-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), который состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Украинские любители бокса смогут посмотреть этот поединок с помощью сервиса MEGOGO за сумму, которая варьируется от 29 до 99 гривен.

Противостояние нашего соотечественника и чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO будет доступно в формате pay-per-view (плата за просмотр). Каждый желающий будет иметь возможность купить трансляцию вне зависимости от наличия подписки на платформу.

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Бой можно будет посмотреть за:

29 гривен при наличии подписки "Максимальная" и "Спорт"

49 гривен для остальных подписчиков

49 гривен для всех, у кого нет подписки, при покупке трансляции накануне поединка

99 гривен при покупке в день боя

Напомним, что Усик около двух лет был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа, однако британец пытался избежать встречи с украинцем и подраться с соотечественником Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Их планам помешал арбитражный суд в США, который обязал последнего провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер нашего соотечественника Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на противостояние с Джошуа и назвал поединок историческим.