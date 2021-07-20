Чемпионский бой Усик – Джошуа официально утвержден: названы дата и место

Чемпионский бой Александра Усика (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) официально утвержден. Поединок между боксерами состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе местного футбольного клуба "Тоттенхэм", а на кону будут стоять четыре пояса – WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Об этом сообщается в Telegram-канале нашего соотечественника. Сторонам удалось утрясти все детали контракта.

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Напомним, что Усик уже долгое время является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа, но Эй Джей не спешил давать титульный шанс нашему соотечественнику. В декабре 2020 года он подрался в Кубратом Пулевым, защитив свой пояс IBF, а после этого хотел встретиться в ринге с Тайсоном Фьюри, чтобы разыграть звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Планам двух британских боксеров помешал арбитражный суд в США, который обязал Цыганского короля (Фьюри) провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

После этого Всемирная боксерская организация назначила чемпионский поединок Усика и Джошуа и призвала стороны начать переговоры об условиях противостояния. Промоутер Эй Джея Эдди Хирн возмутился тем, что его клиента постоянно заставляют отстаивать свои титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Красюк, который представляет интересы украинца, рассказал о необычном пункте, который был включен в контракт на противостояние его клиента и Джошуа. Кроме того, он заявил, что этот бой войдет в историю.

Нашего соотечественника перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), что вызвало бурную реакцию в сети, а Усика назвали предателем.