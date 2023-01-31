''Больных надо лечить'': Усик рассказал, что ему массово желают россияне

Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) признался, что жители страны-террориста массово желают ему смерти из-за его категорической позиции в отношении России. Наш боксер активно помогает Вооруженным силам (ВСУ), участвует в восстановлении гражданской инфраструктуры и называет Россию агрессором и виновницей войны.

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Об этом Усик рассказал в интервью авторитетному информационному агентству AFP, опубликованному на сайте Yahoo! Sports. Объединенный чемпион супертяжелого веса, который сейчас ведет подготовку к поединку против британца Тайсона Фьюри, подчеркнул, что российское общество нужно лечить от влияния пропаганды.

"Мое послание моему несгибаемому народу: сине-желтое сердце – это сила, это победа. А что сказать соседям… Они настолько больны, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я не вежливый и что я должен умереть. Больных надо лечить, так что пусть лечатся у себя", – сказал Усик.

Отметим, что Александр помогает восстанавливать дом своего друга-боксера сборной Украины Алексея Джунковского, которого застрелили российские оккупанты. Ранее Усик потроллил российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Он также напомнил гражданам страны-агрессора о трупе Ленина в центре Москвы. Кроме того, он разнес штампы кремлевской пропаганды о "священной войне".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик признался в верности Украинской православной церкви Московского патриархата и митрополиту Онуфрию. За это соотечественники обрушили на него шквал критики.

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