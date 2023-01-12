''Украинцы с российскими масками'': на Усика обрушили шквал критики из-за преданности УПЦ МП и Онуфрию

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) попал под критику украинцев после того, как заявил о верности Украинской православной церкви Московского патриархата и митрополиту Онуфрию. При этом боксер назвал Россию врагом, за что его обвинили в попытках усидеть на двух стульях.

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"УПЦ была создана еще князем Владимиром в 988 году. И к Москве, и к РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто когда-то, очень много лет назад, нашу церковь поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь внаглую и решила, что они всех спасут, а мы все – это дьявол или еще кто-то", – сказал Усик.

Читатели страницы OBOZREVATEL в социальной сети Facebook не оставили без внимания заявление боксера. Они массово раскритиковали его позицию и отметили, что зависимость УПЦ МП от России – очевидная вещь.

"Нельзя сразу сидеть на двух стульях", "Я не доверяю и Усику, и Ломаченко, это украинцы с российскими кровавыми масками, им нет доверия!", "Сидеть на двух стульях очень опасно", "Как можно поддерживать то, что на голову не налезает: благословлять рашу на войну, деньги верующих (5 млн) передавать врагу", "Оборотень!", "Пророссийские люди никогда не меняются, и это свершившийся факт", "Лишь какие-то слепые и наивные люди видят отдельно Россию и Путина из РПЦ и отдельно УПЦ МП", "Все логично. Россия может быть ему врагом, но все российское в Украине не является ему врагом. Даже если Россия исчезнет и переедет в Украину, то он будет радоваться той России, которая есть в Украине" , – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик записал мощное обращение к россиянам, в котором назвал их лжецами и убийцами. Украинский боксер продемонстрировал свое истинное отношение к России. А вопрос об ОАЭ и Крыме озадачил спортсмена. Кроме того, спортсмен сравнил диктатора Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

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