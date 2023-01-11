''Продолжаю быть верным Онуфрию'': Усик ответил на обвинения в предательстве и назвал Россию врагом

Объединенный чемпион Александр Усик (20-0, 13 КО) открыто назвал Российскую Федерацию врагом Украины. При этом он выразил поддержку УПЦ МП и митрополиту Онуфрию, выразив надежду на то, что церковь избавиться от агентов страны-агрессора (чтобы посмотреть видео проскролльте ниже).

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Об этом Усик заявил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети Instagram. Он подчеркнул, что Российская Федерация и ее пропаганда угрожает убийствами и терроризмом всему миру, нарушая при этом библейские заповеди.

"Много вопросов о том, что я предатель своей церкви, своей веры и Господа Бога. Я хочу сказать, что остаюсь и продолжаю быть верен Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви – митрополиту Онуфрию. Я хочу, чтобы наша УПЦ очистилась от негодяев. Это не батюшки. Это те люди, которые приехали работать по наставлению врага – Российской Федерации. Россия – это враг Украины. Да-да, вы правильно меня слышите. Это враг, который хочет убить всех в мире. Они, всячески запугивают народ и говорят, что попадут в рай. 6-я заповедь – не убий", – сказал Усик.

Он также добавил, что УПЦ не имеет никакого отношений к России. "УПЦ была создана еще князем Владимиром в 988 году. И к Москве, и к РПЦ она никакого отношения не имеет. Просто когда-то, очень много лет назад, нашу церковь поработила другая агрессивная страна, которая забрала церковь внаглую и решила, что они всех спасут, а мы все – это дьявол или еще кто-то", – подчеркнул боксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик записал мощное обращение к россиянам, в котором назвал их лжецами и убийцами. Украинский боксер продемонстрировал свое истинное отношение к России. А вопрос об ОАЭ и Крыме озадачил спортсмена.

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