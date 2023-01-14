Усик обратился к ''подгоревшим россиянам'', спросив про Красного Деда

Украинский чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) отреагировал на критику со стороны российских болельщиков. Любители бокса из РФ возмутились словами Усика про церковь.

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"После моего прошлого прямого эфира, у очень многих россиян "подгорело" и меня начали обвинять во многих вещах. У меня вопрос конкретно к соседям. Смотрите. Вы считаете себя православной державой. Почему тогда, у вас на Красной площади лежит тот, по чьему приказу была убита вся семья царя, помазанника Божего. Почему, Красный Дед, убивший большое количество людей, находится в центре Москвы?" – поинтересовался крымчанин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик ранее жестко высказался в адрес россиян, которые массово поддерживают войну против нашей страны.

Боксер добавил, что получает много оскорблений от россиян, которые обвиняют его в продажности из-за поддержки родной страны

Кроме того, 35-летний крымчанин сакцентировал внимание на том, что Россия на самом деле не ведет никакую "священную войну", о которой трубят их пропагандисты.Боксер сравнил лидера РФ с Адольфом Гитлером.

Ранее Усик принял участие в небольшом блиц-опросе, в котором в очередной раз продемонстрировал свою патриотическую позицию.

Также Александр обратился к главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву, напомнив тому, чему кончил министр пропаганды гитлеровской Германии Йозеф Геббельс.

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