''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) случайно выбрал для восстановления в Ирпене именно тот дом, где российские оккупанты застрелили его коллегу по сборной Украины Алексея Джунковского. Последнее время боксер жил под под Киевом, тренировал там детей и не бросил их, когда в Ирпень зашли солдаты РФ.

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Усик объединился с благотворительной платформой United24, которая собирает средства на помощь Украине в борьбе с военной агрессией России и восстановлении страны. И разговоре с AFP Александр рассказал, что, выбирая здание для восстановления, он изначально не знал, что именно там находился боксерский зал Джунковского, где его застрелили оккупанты.

Отметим, что только за последний месяц супертяж пожертвовал 13,8 млн грн селу Мощун Киевской области, где стояли и творили зверства российские солдаты, и 8 млн (205 000 долларов грн) на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. А для реконструкции 5-этажного здания нужно еще 115 000 долларов.

"Я случайно выбрал этот дом. Когда мы пришли посмотреть на него и увидели, насколько разрушено здание, я удивился", – рассказал 36-летний боец из Крыма.

"В этом доме был боксерский зал моего хорошего друга. Мы с ним были в сборной, вместе ездили на соревнования по боксу. Алексей Джунковский был застрелен российскими солдатами прямо в этом зале", – добавил Усик.

24 февраля будет год, как в Украине началась полномасштабная война. И Александр уверен, что она завершится победой его страны, а вот россиян, по мнению спортсмена, нужно лечить.

"Мое послание моему неукротимому народу: желто-голубое сердце – это сила, это победа. К соседям… Они настолько больны, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я не вежливый и что я должен умереть. Больных надо лечить, так пусть лечатся там", – подытожил Усик.

Напомним, что в конце марта, перед самым освобождением Ирпеня, российские оккупанты расстреляли известного в прошлом украинского боксера и детского тренера Алексея Джунковского.

Кум Джунковского, боксер Андрей Куватов, рассказал, как маленькому Алексею приходилось вставать на весы с гантелями, чтобы боксировать на соревнованиях.

"Он так мучился, употреблял разные спортивные добавки, чтобы набрать вес, потому что на соревнованиях в его категории никого не было. Потом уже в институте он пошел в рост и поднабрал вес. Когда служил в армии, то выступал за ЦСКА и четырежды становился призером чемпионата мира среди военнообязанных", – вспомнил друг.

Друзья и родные считают, что бывший боец сборной пострадал из-за своей гражданской позиции и дерзкого характера. Алексей помогал ВСУ и не позволил солдатам РФ командовать в своем зале.

"Алексей всем дерзил. Я ему всегда говорил: "Если бы ты был побольше, тебя бы все били. А маленьких не трогают, ведь никто же не знает, что ты боксер". А он дерзко отвечал всем. Поэтому, думаю, когда оккупанты пришли к нему в зал, он не стал разговаривать с ними, а, грубо говоря, послал, они его и расстреляли", – считает Андрей.

После окончания карьеры боксера Джунковский не спешил готовить взрослых бойцов. Ему нравилось работать с детьми. Сначала он тренировал в Василькове, потом в Глевахе, а затем переехал в Ирпень и там продолжал готовить детей.

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