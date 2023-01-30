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"Застрелили российские солдаты": Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

Елена Павлова
Бокс
5 минут
3,7 т.
'Застрелили российские солдаты': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) случайно выбрал для восстановления в Ирпене именно тот дом, где российские оккупанты застрелили его коллегу по сборной Украины Алексея Джунковского. Последнее время боксер жил под под Киевом, тренировал там детей и не бросил их, когда в Ирпень зашли солдаты РФ.

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''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

Усик объединился с благотворительной платформой United24, которая собирает средства на помощь Украине в борьбе с военной агрессией России и восстановлении страны. И разговоре с AFP Александр рассказал, что, выбирая здание для восстановления, он изначально не знал, что именно там находился боксерский зал Джунковского, где его застрелили оккупанты.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты
 

Отметим, что только за последний месяц супертяж пожертвовал 13,8 млн грн селу Мощун Киевской области, где стояли и творили зверства российские солдаты, и 8 млн (205 000 долларов грн) на восстановление многоквартирного дома в Ирпене. А для реконструкции 5-этажного здания нужно еще 115 000 долларов.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

"Я случайно выбрал этот дом. Когда мы пришли посмотреть на него и увидели, насколько разрушено здание, я удивился", – рассказал 36-летний боец из Крыма.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

"В этом доме был боксерский зал моего хорошего друга. Мы с ним были в сборной, вместе ездили на соревнования по боксу. Алексей Джунковский был застрелен российскими солдатами прямо в этом зале", – добавил Усик.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты
''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

24 февраля будет год, как в Украине началась полномасштабная война. И Александр уверен, что она завершится победой его страны, а вот россиян, по мнению спортсмена, нужно лечить.

"Мое послание моему неукротимому народу: желто-голубое сердце – это сила, это победа. К соседям… Они настолько больны, что до них невозможно достучаться. Мне массово пишут, что я плохой, что я не вежливый и что я должен умереть. Больных надо лечить, так пусть лечатся там", – подытожил Усик.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

Напомним, что в конце марта, перед самым освобождением Ирпеня, российские оккупанты расстреляли известного в прошлом украинского боксера и детского тренера Алексея Джунковского.

Кум Джунковского, боксер Андрей Куватов, рассказал, как маленькому Алексею приходилось вставать на весы с гантелями, чтобы боксировать на соревнованиях.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты
''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

"Он так мучился, употреблял разные спортивные добавки, чтобы набрать вес, потому что на соревнованиях в его категории никого не было. Потом уже в институте он пошел в рост и поднабрал вес. Когда служил в армии, то выступал за ЦСКА и четырежды становился призером чемпионата мира среди военнообязанных", – вспомнил друг.

 
 

Друзья и родные считают, что бывший боец сборной пострадал из-за своей гражданской позиции и дерзкого характера. Алексей помогал ВСУ и не позволил солдатам РФ командовать в своем зале.

 

"Алексей всем дерзил. Я ему всегда говорил: "Если бы ты был побольше, тебя бы все били. А маленьких не трогают, ведь никто же не знает, что ты боксер". А он дерзко отвечал всем. Поэтому, думаю, когда оккупанты пришли к нему в зал, он не стал разговаривать с ними, а, грубо говоря, послал, они его и расстреляли", – считает Андрей.

''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты
''Застрелили российские солдаты'': Усик восстанавливает дом, где его друга-боксера убили оккупанты

После окончания карьеры боксера Джунковский не спешил готовить взрослых бойцов. Ему нравилось работать с детьми. Сначала он тренировал в Василькове, потом в Глевахе, а затем переехал в Ирпень и там продолжал готовить детей.

 
 

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