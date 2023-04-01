Белью рассказал, что сделает Усик в бою с соперником, которого назначили вместо Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тони Белью прокомментировал бой обладателя WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО) против обязательного претендента Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО). 40-летний Белью считает, что украинце буде "обучать" 25-летнего.

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Дюбуа в настоящее время является регулярным чемпионом WBA, а это означает, что он первый в очереди на бой за титул суперчемпиона, и этот обязательный поединок уже объявлен Всемирной боксерской ассоциацией.

Белью уверен, что Александр легко победит если возьмет за основу последний бой Дюбуа против Кевина Лерена.

"Он просто сводит Дюбуа в школу. Конечно, когда у тебя есть такая потрясающая возможность подраться за три пояса, ей надо пользоваться, но Даниэль словно ребенок, который еще учится игре. Он еще сырой, у него молоко на губах не обсохло. В бою с Лереной Дюбуа был действительно ранен, и он упал. Я смотрел эту встречу. Если бы Кевин хоть немного показал свой удар, то победил бы", - цитирует Беллью boxing-social.com.

Тони отметил, что Александр Усик не такой большой сокрушительный панчер, но сила у него есть.

"Он ударит тебя так, что мало не покажется. Он чрезвычайно точен, у него лучшие ноги, которые вы когда-либо видели, а его развороты и распределение ударов просто невероятны", - подытожил британец.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Фьюри поставил жесткий ультиматум команде Усика. Уроженец Манчестера, потребовал 70% гонорара за поединок, а также заявил, что с будет прибавлять себе по одному проценту за каждые сутки до подписания контракта.

Александр сразу же согласился на условия британца, выдвинув ему проукраинское требование.

В ответ Тайсон придумал новое требование, предложив нашему соотечественнику исключить пункт о реванше из контракта на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе и изменить распределение гонорара.

Усик не выдержал такого унижения и отказался потакать прихоти Тайсона, отменив бой. После этого Фьюри осатанел, выложив минутное видео, содержавшее сплошные ругательства.

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