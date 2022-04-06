Аксенов назвал Усика "швалью". Жена боксера ответила, сказав впервые чей Крым. Видео

Самопровозглашенный премьер-министр временной российской оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов у себя в Telegram-канале заявил, что будет лишать всех званий тех украинских крымчан, которые выступили против войны с Россией. В частности в своем видео Аксенов назвал боксера Александра Усика швалью.

Жена спортсмена записала ответ, посоветовав оккупанты побыстрее "делать ноги".

"Короче, беги Лола, беги, потому что чувствую, горит у тебя уже одно место очень сильно. Если ты даже о нас вспомнил, то уже совсем все плохо. Как можно забрать то, чего не дал", – рассказала Екатерина.

Кроме того, девушка выложила пост, в котором написала, что "все будет Украина. Крым тоже был и будет".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта Александр Усик объявил о начале подготовки ко второму бою с Энтони Джошуа.

​В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил Энтони единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Неделю назад промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда должен состояться реванш с Энтони Джошуа.

В момент вторжения чемпион в супертяжелом весе по трем основным версиям находился за границей, но вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Жена Усика сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Позже Екатерина показала последствия вторжения.