Оккупанты в Крыму решили "жестко" наказать Усика

Окупационная власть Крыма готовит закон о лишении почетного знака отличия "За верность долгу" украинского боксера Александра Усика. Кроме знаменитого супертяжа, как сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости", этого же звания будет лишен экс-премьер Крыма Сергей Куницын.

Кроме того, оккупанты решили отобрать звание "Почетный крымчанин" у Леонида Кучмы.

В ходе заседания "президиума" так называемого крымского парламента "спикер" Владимир Константинов заявил, что на данный момент идет подготовка законопроекта, который позволит лишать "государственных наград" лиц, которые "утратили моральное право носить указанные награды, в том числе самые высокие".

Видео дня

Украинские фанаты высмеяли такое наказание, назвав его очень жестким. Юзеры с сарказмом удивляются, как теперь Саша будет готовится к бою с Джошуа.

Напомним, что 35-летний Усик является уроженцем Симферополя. Там же родилась и супруга Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 марта Александр Усик объявил о начале подготовке ко второму бою с Энтони Джошуа.

​В сентябре минувшего года украинец сенсационно победил Энтони единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории на профессиональном ринге.

Неделю назад промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, где и когда должен состояться реванш с Энтони Джошуа.

В момент вторжения чемпион в супертяжелом весе по трем основным версиям находился за границей, но вернулся домой так быстро, как только смог, и вступил в территориальную оборону Киева.

Жена Усика сообщила о том, что семейный дом в Ворзеле заняли российские оккупанты. Позже Екатерина показала последствия вторжения.

Спорт не может быть вне политики. Рассказываем, кто есть кто во время войны в Украине, – читайте канал Obozrevatel sport.