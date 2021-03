Победитель Кубка мира по биатлону определился в последней гонке сезона

Биатлонист сборной Норвегии Йоханнес Тингнес Бе в третий раз выиграл Кубок мира, завоевав Большой хрустальный глобус.

Defending Champion = New Champion.



Johannes Thingnes Boe seals victory in the Men's Total Score after an incredible battle with Sturla Holm Laegreid!



"I have no words to describe how relieved I am and how happy I am!" ☺️https://t.co/bk5aBBso9Q | #ost21 pic.twitter.com/MtX8LfF4xa