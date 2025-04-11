Сначала – по многочисленным просьбам разъясняю свою "трампозицию": касательно Трампа я колеблюсь вместе с линией [правящей в Америке] партии, но поскольку я Весы, то иногда в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону – для содействия равновесию в общественном мнении, то есть то ли антифлюгер, то ли свободный флюгер.

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(Иногда ничего не могут понять даже троллеботы, которые порой дают свои традиционные ВНЕЗАПНЫЕ-МГНОВЕННЫЕ одновременные 100-200-300 [диз]лайков "не туда".)

К примеру, написав вечером 9 апреля резкую антитрамповскую статью под названием ОНО СОВСЕМ СВИХНУЛОСЬ, я уже после этого узнал о моратории на новые тарифы и вынужден был поменять и направленность статьи, и её тональность, и, конечно, название, так что я не виноват, то многоуважаемое трампло играет со всем миром в великую Америку.

Так вот, игра эта может, между прочим, приносить ЗНАЮЩИМ ЗАРАНЕЕ космическо-астрономические сверхприбыли.

Если до тарифного указа избавиться от ценных бумаг,

после указа купить ценные бумаги, конечно, ставшие несопоставимо дешевле,

после "случайной" утечки насчёт предстоящей тарифной паузы и соответственно стремительного подорожания ценных бумаг успеть их быстро снова продать,

а после опровержения этого информационного фальстарта вновь купить гораздо дешевле,

чтобы потом опять продать дороже, когда пауза таки происходит,

и всё это (а процесс ещё и сейчас далёк от завершения!!!) – хотя бы в миллионах, не говоря уже о масковых миллиардах, то МОЖНО НЕМНОГО ПОДЗАРАБОТАТЬ.

Такие себе гонтаревские игры в "Я знаю раньше", однако же в американских масштабах.

Разумеется, демократы (для которых зависть в отношении любого обогащения, а тем более обогащения незаконного – вообще является основой идеологии) это уже, безусловно, активно расследуют.

Впрочем, Трамп Петрович имеет и неплохой контраргумент: он честно во всеуслышанье посоветовал накануне тарифной паузы: ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ. Кто поверил президенту, неожиданно оказавшемуся искренним, смог [вместе с ним], мягко говоря, не прогадать.