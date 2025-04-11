Просмотр видео на своих смартфонах и компьютерах становится еще более популярным в мире и Украине, поэтому интересно, какие технологии будут определять дальнейшее развитие популярных стриминговых сервисов.

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На цьому тижні в Лас-Вегасі завершилaся провідна подія у сфері медіа бізнесу, розваг та технологічних рішень NAB Show – виставкова платформа та конференція, що вже більше 100 років визначає тенденцію технічного розвитку індустрії. Однією з ключових складових заходу став Streaming Summit, де лідери індустрії обговорювали підходи до кращого сервісу для клієнтів, монетизацію, стратегії контенту та майбутнє стрімінгової інфраструктури.

Останніми роками стрімінгові сервіси стали найприбутковішим сегментом у сфері медіа. Перехід від традиційного мовлення до моделей прямої доставки контенту користувачеві - таких як SVOD (відео за підпискою), AVOD (відео з підтримкою реклами) та FAST (безкоштовне потокове телебачення з рекламою) - дав змогу компаніям диверсифікувати прибутки, масштабуватися на глобальному рівні та персоналізувати контент як ніколи раніше. З огляду на те, що такі платформи, як Netflix, Disney+, Peacock і Amazon Prime Video, вийшли на прибутковий рівень, багато медіагігантів переорієнтовуються на довгострокову вигоду з одного користувача та застосовують новітні найрозумніші стратегії пакетування послуг, виходячи за межі просто залучення нових підписників, а створюючи захоплюючий світ розваг для клієнта, в який він все більше занурюється.

Найктуальні тренди у стрімінгу можна було б визначити так:

1. Персоналізація контенту за допомогою штучного інтелекту. Алгоритми ШІ аналізують поведінку глядачів, їхні вподобання та демографічні характеристики, щоб пропонувати персоналізований контент, що веде до вищої залученості та утримання аудиторії.

2. Моделі з підтримкою реклами та комбінації підписок. Моделі AVOD і гібридні підходи набувають популярності, пропонуючи користувачам доступніші варіанти, а платформам - можливість монетизації завдяки таргетованій рекламі, яка ґрунтується на аналітиці, що керується знов таки ШІ.

3. Локалізований стрімінг і глобальне охоплення. Все більше контент розширюється на міжнародні ринки, впроваджуючи підтримку локальних мов, регіональний контент і адаптовані моделі оплати - тренд, що зростає внаслідок підвищеного попиту в таких регіонах, як Африка, Азія та Латинська Америка.

В Україні популярність стрімінгових платформ також зростає. Серед лідерів — Megogo, Netflix, Kyivstar TV, ivi TV та KinoPoisk. Зокрема, на кінець 2024 року за даними Flix Patrol Megogo мало вже майже 640 тисяч підписників, Netflix — більше 512 тисяч, а Kyivstar TV 480 тисяч. Що стосується YouTube, то в нашій країні налічується приблизно 24,3 мільйона користувачів YouTube, що становить близько 82% від загальної кількості населення, роблячи цей стрімінговий сервіс частиною життя переважної кількості українців. Щодо платних підписників YouTube Premium, точні цифри для України компанія не оприлюднює.

На NAB Show 2025 особливу увагу приділили впровадженню штучного інтелекту у стрімінгові сервіси, що швидко буде використано й українськими компаніями. Зокрема, персоналізація контенту: AI аналізуватиме вподобання глядачів ще точніше, пропонуючи релевантний контент. Відбуватиметься прискорена мовна адаптація: технології вже незабаром, забезпечуватимуть не тільки переклад попередньо записаних фільмів, а переклад й дубляж можуть перейти у реальний час, зберігаючи інтонацію та емоції оригіналу. Продовжуватиметься технічна оптимізація трафіку, де АІ допомагатиме ще більш ефективно розподіляти пропускну здатність, забезпечуючи високу якість відео навіть при обмеженому інтернет-з’єднанні.

На Streaming Summit 2025, голова заходу та провідний експерт у сфері медіа з 30-ти річним досвідом у індустрії Ден Рейбурн поділився ключовими спостереженнями щодо еволюції ринку стрімінгових сервісів. У своїй вступній промові він наголосив на зміні пріоритетів галузі - від просто залучення підписників до побудови стабільних моделей доходу. Він підкреслив зростаюче значення рівнів з підтримкою реклами та стратегічного об’єднання контенту в пакети як головних чинників прибутковості, а також ролі ШІ, що стрімко зростає.

Глобальні технологічні тренди ще активніше впливатимуть й на Україну. Розвиток AVOD та FAST моделей відкривають нові можливості для українських контент-мейкерів. Зростає попит на локалізований контент, що стимулює виробництво українських фільмів та серіалів для міжнародної аудиторії, а глядачі зможуть дивитись більше контенту рідною мовою.

Можна надати висновок, що NAB Show 2025 продемонструвало, що майбутнє стрімінгу - це поєднання технологій, персоналізації та глобального охоплення. Для України це шанс інтегруватися у світовий медіапростір, розвивати власний контент та задовольняти потреби аудиторії як всередині країни, так і за її межами.