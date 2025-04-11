'Россиян никто не бойкотирует': украинская чемпионка рассказала о приветствии атлетов РФ, друге Путина, тревоге о сыне в Киеве и сюрпризе на Олимпиаде

Чемпионка Европейских игр по фехтованию на шпагах Джоан Фейби Бежура не хотела больше соревноваться, когда не смогла выиграть награду на Олимпиаде-2024. Но муж и тренеры нашли правильные слова, спортсменка собралась и в новом сезоне уже стала призером Гран-при в Дохе. Хотя эмоционально тяжело выходить на дорожку против "нейтральных" представителей страны-агрессора.

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В разговоре с OBOZ.UA шпажистка, родившая ребенка за месяц до полномасштабного вторжения, призналась, как это – быть мамой-спортсменкой во время войны и находиться вдали от сына, который остается под обстрелами в Украине. Также Бежура рассказала об отношении к российским спортсменам, которым разрешили выступать в нейтральном статусе и готовят почву, чтобы допустить их к соревнованиям в команде.

– Учитывая зимние результаты, как удалось восстановиться после олимпийского сезона? Наверное, прежде всего – ментально?

– Судя по результатам, кажется, что восстановилась. Хотя я думала, что после Олимпийских игр мне понадобится больше времени. То есть это было больше эмоционально, не хотелось фехтовать, поскольку, если ты возвращаешься домой с медалью, наверное, тебе как-то легче.

А так было определенное ментальное истощение, потому что было очень тяжело попасть туда и, конечно, не ожидала проиграть уже первые бои. Поэтому так не очень, если честно, хотелось возвращаться в соревнования. Но так понемножку и – фехтую. И довольно хорошо сейчас.

– Что помогло выйти из этого удручающего состояния? Кто выгнал обратно на дорожку?

– Ну, это все произошло постепенно. И муж начал мне говорить, чтобы я не сидела дома, не ныла, что жизнь – боль (смеется). И мой личный тренер Михаил Подольский, и наш главный в сборной Богдан Никишин говорили, что надо фехтовать. Мол, необязательно выигрывать или еще что-то – просто фехтуй, показывай свое, делай свое дело, это же твоя работа.

– Когда впервые вышли на дорожку после Олимпийских игр, какие были ощущения?

– Это был какой-то внутренний старт. Кажется, Кубок Украины, и я его выиграла. Если честно – это было неожиданно, потому что я не слишком много тренировалась. Но как-то легко все было. И мне захотелось фехтовать, потому что эта победа немного вдохновила.

А вот первый международный старт у нас был в Фуджейре. Не могу сказать, что все прошло гладко, но все равно было какое-то удовольствие от того, что делаешь.

– Сейчас, когда уже улеглись эмоции, чего все-таки не хватило на Олимпиаде для получения награды? Может, анализировали и отметили для себя моменты, которые стали определяющими в Париже-2024?

– Не знаю, я думаю, что непосредственно на Играх это был больше какой-то страх и стресс. Тем более что это была моя первая Олимпиада. Поэтому считаю, что это не недоработка, а больше эмоциональный фон влияет на это все. Потому что уже после Игр, когда я фехтовала в Катаре, у меня не было страха, я просто делала свое, ведь всегда, когда ты фехтуешь, ты делаешь свое дело.

Поэтому, если у меня будет шанс фехтовать еще на Олимпийских играх, я просто буду делать свое дело, как на обычном этапе Гран-при или на чемпионате Украины.

– Гранд-пале, где проходили соревнования на Олимпиаде-2024, – самая роскошная, величественная или, возможно, пафосная арена, на которой приходилось фехтовать?

– Да, я знаю, что наш тренер Богдан Никишин уже фехтовал там в 2010 году на чемпионате мира. И все о ней так рассказывали. Потому я была в ожидании. И когда туда пришла... ну, это реально масштабно, на всех боях, а не только финальных, было очень много людей, и ощущалась эта невероятная поддержка. Это мои первые соревнования, где бы был такой зал, такой масштаб и такая поддержка. Это очень круто!

– Какой был самый яркий момент, запомнившийся из Парижа? Возможно, что-то поразило или что-то особенное привезли с собой на память.

– Если честно, мы там как-то мало времени были, но меня поразила именно организация этих соревнований. Вот даже мы проиграли и закончили выступление на шестом месте. И там нужно было делать круг по арене, ведь нельзя было хоп – и пойти куда-то сразу после встречи. Ты идешь, и все люди в зале аплодируют тебе.

Там девушки еще за седьмое-восьмое место фехтовали – и им также аплодировали, все поддерживали, кричали. И это не какие-нибудь знакомые люди. Кто-то был с плакатами, даже с флажками Украины или просто без ничего. И весь зал тебя поддерживал. И это, если честно, просто до слез! Потому что ты еще за десятые места фехтуешь и думаешь: "Боже, это позор!.." А потом идешь – и все хлопают. И реально, я такого еще не видела, чтобы за какие-нибудь десятые места тебе кто-то так аплодировал.

А в Париже люди пришли, фанаты фехтования, аплодировали, всех поддерживали. Это был как праздник. Ведь если ты уже попал на Олимпиаду, это уже считается круто, ты – спортсмен, который этого стоит. И так оно и было.

– Это очень сложная тема, но как сейчас быть регулярно выступающей мамой-спортсменкой в Украине, а ребенок, насколько я знаю, остается в Украине, который каждый день страдает от российских обстрелов?

– Это тяжело. Я думаю, если бы не было войны, конечно, было бы гораздо легче. Сейчас меня не было три недели: сначала у нас были соревнования, потом сбор, и мы оставались за границей, потому что нет смысла возвращаться назад из-за логистики, а потом – опять соревнования. И эти три недели ребенок был дома с моим мужем.

Конечно, каждый день эти тревоги, и ты, естественно, тоже тревожишься. Знаете, когда я нахожусь здесь с ребенком, то не знаю, чем я могу его или себя защитить, но мне легче, когда я рядом. А когда ты где-то за границей, а в Украине начинаются тревоги, тем более, когда происходят массированные атаки, это – ужасно.

– Какой был самый трудный момент за то время, когда идет полномасштабная война, а вас как раз не было дома?

– Вот недавно мы также находились за границей, и произошли очень сильные ракетные атаки на Киев. Моя мама живет в центре столицы, а прилеты были как раз в 500 метрах от ее дома. Я ей звоню – конечно, она в стрессе, плачет.

Понимаю, что супруг, конечно же, спускался с ребенком в укрытие, но все равно я переживаю. И ты понимаешь, что должна фехтовать, потому что ты уже уехала и ничего не можешь сделать, а просто нужно идти и делать свое дело. Как-то абстрагироваться...

Мой муж, конечно, говорит: "Все хорошо, ты иди и делай свое дело". Мол, ты нам здесь ничем не поможешь. Ну я и делаю что могу. Трудно, но так...

– Не могу не спросить, как вы отреагировали на то, что главой Международной федерации фехтования снова выбрали друга Путина, россиянина Усманова? Какие ваши мысли по этому поводу?

– Я знала, что так оно и будет. И знаю, что скоро россияне будут фехтовать и в командных соревнованиях. Они уже запустили этих нейтральных спортсменов в командных турнирах на чемпионаты кадетов и юниоров. Я уверена, что это проверка. И через некоторое время, может быть, уже на взрослом чемпионате мира, они также будут фехтовать. Я это знала. Это был просто вопрос времени.

И как все остальные страны очень поддерживали нас в начале полномасштабного вторжения. Но все это на словах. Не знаю, может, они тоже устали. Но не чувствую никакой поддержки каких-либо других стран.

Когда к соревнованиям стали допускать "нейтральных" россиян, все громко говорили, что нужно их бойкотировать. Но когда они приехали и сейчас выступают – все с ними здороваются, нет никакого бойкота. Это все были просто слова, поэтому избрание Усманова для меня ожидаемое. Я не удивлена.

– Как вам против них фехтовать?

– Вот недавно я фехтовала и проиграла "нейтральной" спортсменке. Это тяжело. Особенно когда ты проигрываешь, а очень хочешь победить. Это ведь не просто обычный бой, который ты хочешь выиграть, а у тебя есть агрессия, конечно же. И ты должна еще с этой агрессией как-то бороться.

А мне еще нравится, когда нам судьи говорят, что мы должны руки им пожимать. Это вообще отдельная история. Но, конечно, никто из нас этого не делает. И когда мы отказываемся, то никто не давит. А мы стоим на своем. Поскольку были уже такие прецеденты, когда они не хотели здороваться шпагами, а только руками или еще что-нибудь. Я тогда говорю: "Нет, все, до свидания, никаких рукопожатий. Хотите – снимайте меня".

Многие российские спортсмены уже перешли под флаги других стран и продолжают соревноваться. Но, конечно, когда я фехтирую, то понимаю, что это условно. Я понимаю, что передо мной, например, не азербайджанец, а российский атлет. Я, конечно, с ним никаких дел иметь не буду. Ничего не изменилось.

– Вы ведь с ними также не здороваетесь?

– Нет. Но россияне сейчас более свободно себя чувствуют, потому что, когда они первые разы приезжали, еще чувствовали какое-то, как сказать, незнание, они не понимали, что будет, чего им ожидать. А сейчас они вообще свободные, потому что с ними все здороваются, все у них хорошо, у них же в стране войны нет, поэтому...

– Но у вас в команде появилось усиление – новая звездочка Анна Максименко, которая в 17 лет уже выиграла взрослый этап Кубка мира и повысила конкуренцию внутри сборной. А конкуренция, как часто повторяют спортсмены, – это очень хорошо.

– Это сто процентов. Я вообще очень рада, что так произошло, ведь я переживала за будущее команды, я же не буду вечно фехтовать, как и Елена Кривицкая, Яна Шемякина вернулась, но вы понимаете, что это 35+. Мы не будем вечно. И я понимала, что останется несколько человек.

И очень классно, что сейчас у нас есть и Максименко, Конрад и Дмитрук. Это три таких человека, которые уже сейчас могут конкурировать с нами. И это вообще супер. Считаю, что они молодцы. А Аня вообще супер. Поэтому то, что происходит, – это круто.

– А какое ощущение, когда они вас побеждают? Ведь на самом деле они еще кадетки.

– Вот я Ане Максименко проиграла на прошлом чемпионате Украины. Мне было досадно просто от того, что я проиграла. А не потому, что это Аня. Я считаю, что можно проиграть любому спортсмену. Это жизнь, ничего такого здесь нет. Не то, что ей было на тот момент 16 лет, я проиграла – и все, у меня жизнь закончилась (смеется). Нет, конечно, такого нет. Поскольку я считаю, что они талантливые. И Конрад, и Дмитрук, и Аня.

Поэтому, если проиграла, нужно делать выводы. Я, в принципе, их сделала, и уже следующее внутреннее соревнование – Кубок Украины – я у Ани выиграла. Поэтому посмотрим, будем ли сейчас на чемпионате Украины фехтовать вместе (улыбается).

– Я так понимаю, что уже есть план отобраться на следующую Олимпиаду 2028 в Лос-Анджелесе?

– Да, конечно, может, еще и не на одну. Кто знает (улыбается). Я смотрю на спортсменов, которые сейчас фехтуют. Яна Шемякина в этом не то что мой пример, но она так мотивирует, потому что ей 39 лет, трое детей – и она хочет фехтовать, у нее есть желание! И это круто.

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