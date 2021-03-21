Переможець Кубку світу з біатлону визначився в останній гонці сезону

Біатлоніст збірної Норвегії Йоханнес Тінгнес Бьо втретє виграв Кубок світу, завоювавши Великий кришталевий глобус.

Defending Champion = New Champion.



Johannes Thingnes Boe seals victory in the Men's Total Score after an incredible battle with Sturla Holm Laegreid!



"I have no words to describe how relieved I am and how happy I am!" ☺️ https://t.co/bk5aBBso9Q | # ost21 pic.twitter.com/MtX8LfF4xa - IBU World Cup (@IBU_WC) March 21, 2021

Доля трофею вирішилася в останній гонці сезону в шведському Естерсунді. У мас-старті Бьо фінішував третім, випередивши свого співвітчизника Стурлу Хольм Лагрейда (8-е місце). У переможця 1052 бал. Лагрейд набрав 1039 очок.

Відзначимо, що Малий кришталевий глобус у заліку мас-стартів виграв Тар'єю Бьо (брат Йоханнеса). Біатлоніст збірної України Дмитро Підручний в загальному заліку 27-й.

Також Норвегія виграла неофіційний медальний залік Кубку світу з біатлону.

У України за сезон три медалі: "бронза" в жіночій естафеті на чемпіонаті світу, а також два "срібла" Юлії Джими на етапах Кубку світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Юлія Джима фінішувала 12-ю в жіночому мас-старті, зробивши 4 промахи на одному вогневому рубежі.