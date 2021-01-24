Где смотреть чемпионат Европы по биатлону: расписание трансляций

С 27 по 31 января на "Таурон Душники Арена" в польском городке Душники-Здруй пройдет 28-й чемпионат Европы по биатлону

Биатлонная трасса расположена в Орлицких горах, считающихся низкогорьем.

Открытое европейское первенство будет включать в себя 5 дисциплин: индивидуальную гонку, спринт, гонку преследовании, смешанную и одиночную смешанную эстафеты.

Из-за неблагоприятных эпидемиологических условий, связанных с пандемией коронавируса, чемпионат Европы в этот раз пройдёт без зрителей.

Украинские любители биатлону могут поболеть за своих любимцев благодаря трансляциям на сайте UA:Биатлон и на сайте IBU.

Телевидение покажет гонки лишь в субботу и воскресенье.

27 января

11:30. Индивидуальная гонка, женщины

15:15. Индивидуальная гонка, мужчины

29 января

11:30. Спринт, женщины

15:00. Спринт, мужчины

30 января

11:30. Гонка преследования, женщины / UA:Перший, Матч ТВ, Eurosport 2, Беларусь 5

14:00. Гонка преследования, мужчины / UA:Перший, Матч ТВ, Eurosport 2, Беларусь 5

31 января

11:30. Одиночная смешанная эстафета / UA:Перший (в записи в 15:15) , Матч! Страна, Eurosport 1, Беларусь 5

14:00. Смешанная эстафета / UA:Перший (в записи в 13:55), Матч ТВ, Eurosport 1, Беларусь 5

*время киевское

Мужчины: Руслан Бригадир, Андрей Доценко, Тарас Лесюк, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал.

Женщины: Екатерина Бех, Ирина Петренко, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлом ЧЕ в белорусских Раубичах Украина взяла четыре медали. "Золото" в смешанной эстафете и "бронзу" в одиночной смешанной эстафете, а также"серебро" в суперспринте от Елены Пидгрушной и "бронзу"от Дмитрия Пидручного.