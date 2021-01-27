Украина попала в топ-10 индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины попала в десятку лучших в мужской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в польском городке Душники-Здруй.

Лучший результат среди наших спортсменов показал Артем Прима, который хоть и допустил три промаха на двух первых огневых рубежах, но все же сумел собраться и больше не ошибался. Это позволило ему финишировать на шестом месте с отставанием в 2:10 от лидера.

Богдан Цымбал также показал не лучшую стрельбу, допустив такое же количество промахов, как и Прима, и стал 18-м. Другие наши соотечественники Руслан Ткаленко (21-й), Артем Тищенко (54-й), Тарас Лесюк (58-й) и Руслан Бригадир (74-й) оказались еще ниже.

Победителем гонки стал представитель Латвии Андрейс Расторгуевс, который преодолел дистанцию в 20 км за 52:04,7. "Серебро" и "бронзу" завоевали норвежцы Эрлен Бьонтегор (+1:27,5) и Эндре Штрьомсгейм (+1:41,4), соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина заняла второе место в женской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону, отстав от первой позиции на 2,9 секунды.