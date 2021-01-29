Сборная Украины финишировала в десятке лучших на ЧЕ по биатлону

Сборная Украины попала в десятку лучших мужского спринта на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в польском городке Душники-Здруй.

Лучшим среди наших спортсменов стал Артем Прима, который с одним промахом долго держался в тройке, но все же выпал из нее и занял итоговое шестое место с отставанием в 32 секунды от лидера.

Кроме него в гонку преследования квалифицировались Богдан Цымбал (29-й) и Артем Тищенко (39-й). Другие украинцы Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко и Андрей Доценко неудачно провели гонку.

Победителем спринта стал швейцарец Мартин Ягер, который преодолел дистанцию за 27:19,2. "Серебро" завоевал россиянин Саид Халили (+7,3), а "бронзу" – немец Йоханнес Кюн (+15,3).

Как сообщал OBOZREVATEL, Вита Семеренко заняла место в первой десятке женского спринта на чемпионате Европы по биатлону.