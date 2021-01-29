Украина попала в топ-10 женского спринта на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины попала в топ-10 выступила в женском спринте на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в польском городке Душники-Здруй.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Вита Семеренко, которая с одним промахом финишировала на 10-м месте с отставанием в 27,1 секунд от лидера. Другая украинка Ирина Петренко безошибочно прошла оба огневых рубежа, но уступила соперницам в скорости хода и закончила гонку 14-й.

Анастасия Меркушина, которая стала второй в недавней индивидуальной гонке, оказалась 22-й, а Екатерина Бех – 29-й. Надежда Белкина и Анна Кривонос не попали в топ-60 и не будут участвовать в гонке преследования.

Победительницей спринта стала представительница Латвии Байба Бендика, которая преодолела 7,5 км за 22:00,7. "Серебро" завоевала норвежка Каролин Эрдаль (+5,7), а "бронзу" – россиянка Анастасия Шевченко (+9,7).

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Меркушина завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, которая открыла чемпионат Европы по биатлону.