Украина взяла медаль в последней гонке чемпионата Европы по биатлону

В польском городке Душники-Здруй в воскресенье, 31 января, классической смешанной эстафетой завершился 28-й чемпионат Европы по биатлону.

Сборная Украины в составе Ирины Варвинец (после замужества – Петренко), Виты Семеренко, Богдана Цымбала и Артема Прима завоевала "бронзу".

Ирина начала гонку с промахов, однако высокая скорость позволила сохранить Украине место в промежуточной десятке. Вита Семеренко свой этап едва не провалила, только третьим дополнительным патроном закрыв все мишени на стрельбе стоя.

Богдан Цымбал отправился в бой лишь 9-м, уступая лидирующей Норвегии порядка 35 секунд. 23-летний сумчанин выступил великолепно. Украинец воспользовался осечкой соперников, ушел со стрельбища, отставая на 3 секунды, и передал эстафету 3-м (+15 секунд).

Судьба медалей решилась на последнем огневом рубеже. Артем боролся за "бронзу", сделал лишь один промах, и уверенно финишировал третьим. Победа у Норвегии. Вторыми приехали немцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина заняла пятое место в одиночной смешанной эстафете.

30 января наши биатлонисты завоевали первую золотую медаль на континентальном первенстве. Артем Прима продемонстрировал замечательный ход на лыжне и, даже несмотря на три промаха, стал чемпионом Европы.

Позже появилось видео гимна Украины во время торжественной церемонии награждения.