Украина завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в польском городке Душники-Здруй.

Лучший результат среди наших спортсменок показала Анастасия Меркушина, которая стала одной из немногих участниц, не допустивших ни одного промаха на стрельбе. Она закончила гонку на втором месте, проиграв полячке Хойниш-Старленге 2,9 секунды. "Бронзу" завоевала россиянка Лариса Куклина.

Еще одной украинкой, которая чисто прошла все четыре огневых рубежа, стала Ирина Петренко. Она проиграла соперницам в скорости бега, поэтому не сумела подняться выше пятой позиции с отставанием в 2:11,1 от лидера.

Другие представительницы нашей страны несколько раз ошиблись на стрельбе и значительно отстали от лидеров гонки. Екатерина Бех стала 9-й, Вита Семеренко – 11-й, Надежда Белкина – 23-й, а Анна Кривонос – 45-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно полное расписание трансляций чемпионата Европы по биатлону в Польше.