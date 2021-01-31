Россия на последнем круге упустила "золото" эстафеты чемпионата Европы по биатлону

Одиночной смешанной эстафетой в воскресенье в польском городке Душники-Здруй в воскресенье, 31 января, продолжилась программа 28-го чемпионата Европы по биатлону

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко финишировала пятой.

Наша соотечественница неудачно начала гонку, допустив 3 промаха уже на первом этапе, и передав эстафету шестой с отставанием в 27 секунд.

Оставшееся время украинцы так и держались на границе первой шестерки. Неточная стрельба и невысокая скорость на трассе не позволили сборной Украины претендовать на медаль.

На последнем этапе Артем, отстрелявшись чисто, поднял команду в пятерку лучших, но большего добиться не смог.

Развязка в борьбе за "золото" вышла драматичной. Перед последней стрельбой лидировала Россия, но Евгений Гараничев сделал два промаха, отдав лидерство Германии. На последних километров россиянин не смог удержать даже "серебро". Его обошел французский биатлонист.