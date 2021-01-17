Биатлонистка из России не позволила Украине выступить в масс-старте Кубка мира

Женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км завершился 6-й этап Кубка мира по биатлону.

Украина в этой дисциплине представлена не была. Последний раз такое было на этапе КМ в Холменколлене 24 марта 2019 года.

Войти в тридцатку лучших биатлонисток мира, которые участвуют в масс-старте, имела шанс лишь Юлия Джима. Однако в спринте 30-летняя киевлянка финишировала 24-й, уступив лишь 0,3 секунды 23-му месту, которое позволило б выступить в воскресной гонке. Джиму опередила спортсменка из Санкт-Петербурга, представлявшая сборную Южной Кореи Екатерина Аввакумова.

Победу в гонке 17 января добыла француженка Жюлья Симон. Второе место у немки Франциска Пройсс. Третьей финишировала Ханна Эберг (Швеция).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в мужском масс-старте украинец Дмитрий Пидручный занял 20-е место среди 30 участников.