Состоялась последняя гонка 7-го этапа Кубка мира по биатлону: где Украина
Гонкой с массовым стартом среди мужчин на 15 км в итальянском Антхольце завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону.
Украина в этой дисциплине была представлена лишь Антоном Дудченко, который финишировал 25-м из тридцати участников.
Наш 24-летний сумчанин лишь вторую стрельбу смог провести без промахов. Три неточных выстрела на остальных трех огневых рубежах не позволили украинцу бороться за высокие места.
Победу в гонке праздновал Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе. Представитель Словении Яков Фак занял третью строчку.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 7-м этапе КМ по биатлону прошла женская эстафета. Украина была представлена в золотом олимпийском составе и финишировала восьмой.
Отметим, что 22 января Дудченко сотворил сенсацию в мужской индивидуальной гонке на 20 км.