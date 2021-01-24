Состоялась последняя гонка 7-го этапа Кубка мира по биатлону: где Украина

Гонкой с массовым стартом среди мужчин на 15 км в итальянском Антхольце завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону.

Украина в этой дисциплине была представлена лишь Антоном Дудченко, который финишировал 25-м из тридцати участников.

Наш 24-летний сумчанин лишь вторую стрельбу смог провести без промахов. Три неточных выстрела на остальных трех огневых рубежах не позволили украинцу бороться за высокие места.

Победу в гонке праздновал Йоханнес Тингнес Бе из Норвегии. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе. Представитель Словении Яков Фак занял третью строчку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 7-м этапе КМ по биатлону прошла женская эстафета. Украина была представлена в золотом олимпийском составе и финишировала восьмой.

Отметим, что 22 января Дудченко сотворил сенсацию в мужской индивидуальной гонке на 20 км.