Сборная Украины неудачно выступила в эстафете Кубка мира по биатлону

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит в итальянском Антхольце-Антерсельве, состоялась мужская эстафета 4х7,5 км.

Сборная Украины, которая была представлена Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Артемом Тищенко и Антоном Дудченко, заняла восьмое место.

Украина начала свой этап удачно. Артем Прима продемонстрировал приличную скорость, сделал лишь два неточных выстрела и смог удержаться в лидирующей шестерке с отставанием в 20 секунд.

Дмитрий Пидручный, не смотря на три промаха, поднял Украину на пятую строчку (+28), но большего добиться наша команда не смогла. Артем Тищенко лишь за один круг перед передачей эстафеты уступил 45 секунд лидеру.

Антон Дудченко ушел в бой шестым, проигрывая 70 секунд, и совершить чудо не смог.

Напомним, что на 6-м этапе КС наши биатлонисты в мужской эстафете финишировали шестым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января Дудченко стал одним из четырех биатлонистов, чисто отстрелявших на всех огневых рубежах в индивидуальной гонке. Это позволило украинцу занять сенсационное пятое место.