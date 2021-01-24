Украину рассудил фотофиниш в эстафете Кубка мира по биатлону

В итальянском Антхольце на 7-м этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.

Сборная Украины, которая была представлена Витой Семеренко, Юлией Джимой, Валей Семеренко и Еленой Пидгрушной, заняла 8-е место.

Наша команда уже на первых километрах откатилась в середину пелотона. Вита Семеренко, сделав по промаху на стойке и на лежке, передала эстафету седьмой (+47 секунд).

Юлия Джима не смогла улучшить показатели команды, отставая еще на 10 секунд. В этом интервале украинки и держались вторую половину гонки. Валя Семеренко имела шанс подтянуть сборную, но не воспользовалась серьезной осечкой лидеров, сама сделав два неточных выстрела на стрельбе стоя.

Максимум, что смогла сделать Елена Пидгрушная, это поднять "сине-желтых" в восьмерку, устроив драматичный финиш с представительницей Швейцарии.

Победителя в этом локальном противостоянии за 8-ю строчку определил фотофиниш.

Победу добыла команда России, опередив на 11 секунд немецких биатлонисток. Третьими стали представительницы сборной Франции

Как сообщал OBOZREVATEL, на шестом этапе в Германии женская украинская команда финишировала 8-й. Ключевым стал второй участок гонки, где Юлия Джима ушла на два штрафных круга.

После эстафеты Пидгрушная призналась, что ей жаль Джиму.